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Карен Пирс: Российская пропаганда произвела «вопиющую ложь»


14.04.2018   10:29
Постоянный представитель Великобритании при ООН решительно отвергла утверждения российского министерства обороны о том, что Соединённое Королевство инсценировало химическую атаку в Сирии 7 апреля. Карен Пирс заявила, что "странное" утверждение Москвы является "вопиющей ложью".

Карен Пирс сказала, что намерена "категорически заявить: Британия не имеет отношения и никогда не стала бы участвовать в применении химического оружия".

Ранее в пятницу представитель Министерства обороны России генерал Игорь Конашенков заявил, что Британия "непосредственно участвовала в провокации", но не привёл никаких доказательств.

Пирс, после заседания Совета Безопасности ООН, заявила журналистам, что обвинения России "нелепы".

Заседание Совета Безопасности ООН было созвано по просьбе России для рассмотрения угроз со стороны США о намерении провести военную акцию против режима Асада в ответ на химическую атаку в городе Дума. Британский дипломат добавила: "Мы имеем дело с одним из худших примеров "фейковых новостей", которые когда-либо приходилось получать от российской пропагандистской машины".






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