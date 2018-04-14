Угрозы распада большинства не существует - Каладзе

14.04.2018 10:30 Угрозы распада большинства не существует, - об этом журналистам заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, оценивая текущие процессы в парламентском большинстве.



«Я думаю, все вопросы должны быть обсуждены в команде, и в команде следует согласовать, как и что будет. Я хочу сказать, что распад большинству действительно не угрожает. Вокруг нас собрались люди, которые служат государственности, грузинскому народу и, соответственно, наше единство весьма важно. Несмотря на то, что существует много проблем, с 2012 года нам приходится преодолевать сложные барьеры, осуществлены важные проекты, было много трудностей, проблемы и вызовы существуют и сегодня, однако своим единством мы сможем уладить эти проблемы и вызовы, разумеется, вместе с народом», - заявил Каладзе.















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