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Заместитель главы аналитического департамента СГБ покинул должность
14.04.2018 10:32
Заместитель главы аналитического департамента Службы госбезопасности Грузии (СГБ) Кахабер Кемоклидзе покинул должность. Кемоклидзе являлся руководителем грузинской рабочей группы на встречах в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них (МПРИ) в Эргнети.
Он продолжит службу в должности директора информационно-аналитического департамента Министерства внутренних дел. Данную информацию подтвердил грузинской службе Радио Свобода сам Кахабер Кемоклидзе.
По словам главы отдела по связям с общественностью СГБ Нино Гиоргобиани, о том, кто займет должность замглавы аналитического департамента Службы госбезопасности Грузии, станет известно, предположительно, через неделю, после того как в Эргнети пройдет очередная встреча в рамках МПРИ.
По словам Кемоклидзе, он лично будет присутствовать на встрече, и тогда сторонам переговоров будет представлен новый руководитель грузинской рабочей группы.
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