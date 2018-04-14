Заместитель главы аналитического департамента СГБ покинул должность

14.04.2018 10:32 Заместитель главы аналитического департамента Службы госбезопасности Грузии (СГБ) Кахабер Кемоклидзе покинул должность. Кемоклидзе являлся руководителем грузинской рабочей группы на встречах в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них (МПРИ) в Эргнети.



Он продолжит службу в должности директора информационно-аналитического департамента Министерства внутренних дел. Данную информацию подтвердил грузинской службе Радио Свобода сам Кахабер Кемоклидзе.



По словам главы отдела по связям с общественностью СГБ Нино Гиоргобиани, о том, кто займет должность замглавы аналитического департамента Службы госбезопасности Грузии, станет известно, предположительно, через неделю, после того как в Эргнети пройдет очередная встреча в рамках МПРИ.



По словам Кемоклидзе, он лично будет присутствовать на встрече, и тогда сторонам переговоров будет представлен новый руководитель грузинской рабочей группы.















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