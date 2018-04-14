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Меркель приветствовала удары по Сирии
14.04.2018 13:00
Канцлер Германии Ангела Меркель приветствовала авиаудары США и союзников по территории Сирии. Соответствующее заявление было опубликовано в твиттере пресс-службы кабмина ФРГ.
«Мы приветствуем, что наши американские, британские и французские союзники, как постоянные члены Советы Безопасности ООН, взяли на себя ответственность в подобной форме. Военный удар был необходимым и соразмерным, чтобы поддержать эффективность международного бойкота применения химического оружия и предупредить сирийский режим от совершения дальнейших нарушений», — говорится в тексте заявления Меркель.
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