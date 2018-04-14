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Глава Европарламента призвал к более активной роли ЕС в обеспечении мира в Сирии
14.04.2018 13:49
Европарламент обсудит последнее развитие обстановки вокруг Сирии, заявил в субботу председатель законодательной ассамблеи ЕС Антонио после ракетных ударов США, Великобритании и Франции.
"Использование химического оружия неприемлемо. Европа должна играть более активную роль в обеспечении мира и предотвращении обострения гуманитарных кризисов, таких как страдания сирийского народа. В понедельник мы проведем дебаты на пленарном заседании в Страсбурге", - написал А.Таяни в своем "Твиттере".
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