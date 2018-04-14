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Происходящие в Сирии процессы окажут влияние и на будущее Грузии - Вашакидзе
14.04.2018 14:11
Происходящие в Сирии процессы окажут влияние и на будущее Грузии, будем надеяться, что это влияние будет положительным, - об этом заявил агентству «IPN» бывший заместитель министра иностранных дел Грузии Николоз Вашакидзе.
Николоз Вашакидзе считает, что удар США и их союзников по Сирии является наказанием за то, что режим Башара Асада систематически использует химическое оружие против своего народа.
«В то же время, это не только наказание, а и уничтожение той инфраструктуры, где изготовляется это оружие. Однако подчеркну, что операция спланирована так, чтобы не было жертв как среди мирного населения, так и чтобы это не коснулось вооруженных сил России и Ирана, которые размещены в Сирии.
В связи с этим ударом у России будет отрицательная позиция, так как Башар Асада ее союзник и именно для защиты его режима ввела Россия свои военные силы в Сирию. Трамп обращаясь к России прямо сказал, что ни одной нормальной стране не подобает поддерживать преступный режим, каковым и является сирийский режим», - заявил Николоз Вашакидзе.
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