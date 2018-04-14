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Маргвелашвили: Грузинский язык является одним из основных определяющих феноменов культурной, этнической и государственной идентичности нации
14.04.2018 16:28
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили принял участие в торжественном мероприятии посвященном Дню родного языка в Тбилисском государственном университете имени Иванэ Джавахишвили и отметил, что важность грузинского языка для сохранения национальной идентичности неизмерима.
По словам Гиорги Маргвелашвили, наш язык сыграл особую роль в процессе спасения малочисленной нации проживающей в очень трудном регионе и государства, поэтому сегодня грузинский язык является источником грузинской государственной идентичности.
По словам президента Грузии, 40 лет назад организаторы движения сохранения статуса и защиты грузинского языка, вероятно, не вполне знали, как сложится их будущее , но они совершили героический шаг и защитили наш родной язык и вместе с тем, дали стимул новой волне нашего национального движения.
«Грузинский язык является одним из основных определяющих феноменов нашей культурной, этнической и в начительной степени, государственной идентичности.
Есть нации, есть культуры, существуют крайне сильные государства, в которых язык не играет такую важную роль. У них есть другие объединяющие знаки, другие феномены, которые объединяют эти государства и эти народы.
В случае Грузии, этот язык сыграл уникальную роль в таком сложном регионе для относительно небольшого по численности этноса и государства, которое на протяжении драматических тысячелетий находилось в процессе выживания и самосохранения », — отметил Георгий Маргвелашвили.
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