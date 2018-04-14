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МИД Турции: Асад должен уйти с поста


14.04.2018   16:49
Сирию нужно спасти от режима Башара Асада, и он должен уйти, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщают в субботу турецкие СМИ.

По словам Чавушоглу, операция США, Франции и Великобритании в Сирии направлена против химических объектов.

Он отметил также, что Запад опоздала с операцией в Сирии.

Накануне председатель Комитета начальников штабов (КНШ) генерал Джозеф Данфорд заявил, что в 21:00 по времени восточного побережья вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли удары по целям в Сирии с тем, чтобы не допустить дальнейшего применения химического оружия.

«Наши силы были интегрированы на стадии планирования и осуществления операции. Цели, по которым нанесены удары, непосредственно связаны с химическими программами сирийского режима. Мы также избрали цели с тем, чтобы минимизировать риск для гражданского населения. Первая цель - это научно-исследовательский центр в районе Дамаска. Этот сирийский объект был центром разработки, исследований и производства химических и биологических технологий. Второй целью был объект для хранения химических веществ к западу от Хомса», - сказал он.






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