Дональд Трамп: Миссия выполнена

14.04.2018 18:19 Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар по Сирии «отлично выполненным». Об этом он написал в «Твиттере», передает «Газета.Ru».



«Удары прошлой ночью были выполнены отлично. <...> Не могло быть лучшего результата. Миссия выполнена!», — написал Трамп.



Президент США поблагодарил Францию и Британию «за их мудрость и прекрасную военную силу».

Напомним, что сегодня на рассвете международная коалиция, в которую входят США, Франция и Великобритания, нанесла удар по определенным объектам в Сирии.















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