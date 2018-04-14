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Дональд Трамп: Миссия выполнена
14.04.2018 18:19
Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар по Сирии «отлично выполненным». Об этом он написал в «Твиттере», передает «Газета.Ru».
«Удары прошлой ночью были выполнены отлично. <...> Не могло быть лучшего результата. Миссия выполнена!», — написал Трамп.
Президент США поблагодарил Францию и Британию «за их мудрость и прекрасную военную силу».
Напомним, что сегодня на рассвете международная коалиция, в которую входят США, Франция и Великобритания, нанесла удар по определенным объектам в Сирии.
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