Саакашвили: Три банка во главе с Иванишвили присвоили всю Грузию

14.04.2018 20:49 Из-за прихода к власти финансовой олигархии, число должников в Грузии за последние шесть лет увеличилось в три раза, а прибыль банков возросла в шесть раз, заявил третий президент Грузии и основатель партии «Единое национальное движение» Михеил Саакашвили.



Экс-президент Грузии сегодня опубликовал очередное видеообращение, которое посвятил ситуации в банковском секторе.







Саакашвили считает, что миллиардер и основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили фактически уничтожил финансовую систему, существовавшую в период его президентства. По его словам, в Грузии на сегодняшний день не осталось банков.



«То, что есть сегодня в Грузии – это ростовщики. Все они представляют собой коллективного Соломона Меджгануашвили (персонаж одноименного романа Лаврентия Ардазиани, в центре которого — фигура купца-стяжателя — прим. НГ) и в современной эпохе его имя и фамилия – Бидзина Иванишвили», — сказал он.



Политик отметил, что практически весь менеджмент банка «Карту», принадлежащего Иванишвили, ушел из банковского сектора в политику. В качестве примера он привел сегодняшнего премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, который до смены власти был генеральным директором «Карту».



«Бидзина Иванишвили управляет страной с помощью финансовой олигархии. Свои банки он передал «ручным мальчикам». Такие «ручные мальчики», каким был в его банке премьер-министр и все основные сотрудники, в большинстве случаев, ушли из банковского сектора и больше не являются банкирами. Они классические ростовщики, в самом худшем проявлении, которые сосут кровь каждой грузинской семьи, грузинской экономики, разрушают грузинскую государственность, проводят антигрузинскую, антинациональную экономическую и в общем политику», — заявил он.



По словам Саакашвили, в 2012 году общие банковские активы Грузии составляли 12 миллиардов лари, а сейчас они увеличились на 30 миллиардов лари. Тем временем, чистая прибыль банков увеличилась с 136 миллионов лари до 900 миллионов лари.



«Люди ослабли, люди обеднели, в том числе из-за банков, в первую очередь, из-за увеличения прибыли банков в шесть раз… Это число означает то, что банки держат в своих руках имущество семей, бизнес и все государственное управление. Потенциально все это является собственностью двух-трех банков. Все переходит в руки этих ростовщиков», — сказал он.



Лидер бывшей правящей партии также отметил, что число должников, числящихся в официальной базе реестра, с 2012 года увеличилось в три раза. По словам экс-президента, на сегодняшний день каждый десятый гражданин Грузии заложил свое имущество под проценты в банке: «Каждый десятый совершеннолетний гражданин Грузии заложил абсолютно все: телевизор, дом, стол, стул, холодильник, банковские счета — абсолютно все заложено этим ростовщикам, Иванишвили и его группе».



Саакашвили утверждает, что практически все государственные организации, органы самоуправления и бизнес, после прихода к власти «Грузинской мечты», обязали перенести их счета в банк «Карту». Экс-президент считает, что в Грузии Иванишвили действует по тому же принципу, что и в 90-х годах в России, когда «разрушили семь банков, которые уничтожили бюджет каждой российской семьи».



«В Грузии он заключил сделку с банком TBC, 25% которого, как нам известно, забрал сам Иванишвили», — заявил Саакашвили. Он также добавил, что Иванишвили «поделил» банковский сектор с Ираклием Рухадзе, которого Саакашвили назвал «придворным кассиром Патаркацишвили», и учредителем банка TBC Мамукой Хазарадзе.



«Практически вся Грузия становится собственностью этого главного ростовщика и связанных с ним еще двух ростовщиков. И это значит, что у нас крадут будущее. Нас просто грабят, нагло и бессовестно, и каждая семья в Грузии остается без перспективы, потому что все становится собственностью семей этих ростовщиков», — сказал Саакашвили.



Он также подверг критике планируемую в Грузии пенсионную реформу, назвав ее «очередной аферой Иванишвили».



«Они установили налог для людей до 40 лет. Это значит, что бизнес перестанет брать на работу молодежь, потому что это новый налог, администрирование которого прямо направлено против молодежи, то есть молодежь выгоняют из страны, а те деньги, которые зайдут благодаря так называемой пенсионной реформе, опять-таки прямо перейдут в карманы банков. Все, что они делают, напрямую связано с интересами Иванишвили и его банков», — отметил он.



«Все это должно закончиться и у нас немного времени на это. Мы должны покончить с этим уже в этом году, вслед за президентскими выборами. После этих выборов в Грузии должна поменяться власть, и в Грузии должны закончиться мафиозные набеги, в том числе банковской мафии Иванишвили, клана Иванишвили», — заявил он.



Экс-президент пообещал, что в случае смены власти Иванишвили «должен будет ответить за грабеж и обман, в том числе, своим собственным имуществом».



«Первое, что должно быть сделано после смены власти – на новые банковские кредиты должен быть снижен банковский процент. За счет активов, похищенных Иванишвили, мы сделаем список несправедливо взысканных кредитов и долгов – а это большая их часть, и объявим двухлетний мораторий для их выплаты. Это будет гарантировано именно теми средствами, которые забрал Иванишвили», — сказал он.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

