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Президент Германии призвал Россию и США к диалогу по ситуации в Сирии
15.04.2018 17:13
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал Россию и США к диалогу по ситуации в Сирии.
«Крупные силы несут большую ответственность. Здесь должен последовать первый шаг, Путин и Трамп должны это миру. Если Вашингтон и Москва не найдут пути друг к другу в сирийском вопросе, то шансы на улучшение ситуации в Сирии будут равны нулю», - сказал Штайнмайер в интервью газете Bild am Sonntag, передает Deutsche Welle .
По его словам, впервые за семь лет войны в Сирии возникла опасность прямой конфронтации американского и российского оружия. «Независимо от Путина, мы не должны объявлять всю Россию, страну и людей, врагами», подчеркивает Штайнмайер. Он призывает немецких политиков противодействовать этому «отчуждению», не прекращать диалог с Россией и вместе с тем, в том числе и в личных контактах, давать понять Кремлю «последствия его действий для российско-европейских отношений».
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