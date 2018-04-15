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Cекретарь Совета безопасности проведет консультации по поводу событий в Сирии


15.04.2018   17:14
По поручению президента Грузии, секретарь Совета безопасности Давид Раквиашвили проведет консультации по поводу событий в Сирии.

сообщил Раквиашвили журналистам, решение о созыве Совета безопасности по данному вопросу президент примет в соответствии с итогами консультаций.

«В первую очередь, мы должны понимать, что текущий кризис в Сирии является одним из эпизодов того глобального противостояния, которое происходит между гибридными методами войны Российской Федерации и цивилизованным миром. Мы с большим вниманием наблюдаем за этими процессами. Президентом мне поручено провести консультации в связи с этим вопросом, соответствующее решение президент примет в результате консультаций», - сообщил Давид Раквиашвили.






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