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В администрации правительства проходит итоговая встреча с миссией Валютного фонда
16.04.2018 11:30
В администрации правительства Грузии проходит заключительная встреча с миссией Международного валютного фонда.
В заседании принимают участие первый вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумишвили, министр финансов Мамука Бахтадзе и президент Национального банка Коба Гвенетадзе.
По данным пресс-службы министерства экономики и устойчивого развития, миссия Валютного фонда в рамках второго обсуждения программы «Механизма расширенного финансирования», на протяжении двух недель проводила встречи с представителями правительства Грузии и Нацбанка.
После окончания встречи в администарции правительства состоится брифинг для медии.
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