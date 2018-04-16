США сегодня объявят о новых санкциях в отношении РФ

16.04.2018 11:47 Министерство финансов США в понедельник, 16 апреля, объявит о новых американских санкциях в отношении России. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью телекомпании CBS News, передает Радио Свобода.



Новые санкции затронут любые компании, которые связаны с поставками оборудования для президента Сирии Башара Асада и применением химического оружия. Хейли отметила, что США "направили сильный сигнал" в адрес России.



"Мы надеемся, что они прислушаются к нему", – сказала постпред США при ООН.















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