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США сегодня объявят о новых санкциях в отношении РФ
16.04.2018 11:47
Министерство финансов США в понедельник, 16 апреля, объявит о новых американских санкциях в отношении России. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью телекомпании CBS News, передает Радио Свобода.
Новые санкции затронут любые компании, которые связаны с поставками оборудования для президента Сирии Башара Асада и применением химического оружия. Хейли отметила, что США "направили сильный сигнал" в адрес России.
"Мы надеемся, что они прислушаются к нему", – сказала постпред США при ООН.
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