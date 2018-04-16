Партия «Гирчи» выдвигает в президенты Зураба Джапаридзе

16.04.2018 13:50 Лидер партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе намерен побороться за пост президента Грузии. Политик выпустил видео, в котором озвучил свои предвыборные обещания.



Джапаридзе, в частности, заявил, что в случае победы, намерен увеличить оборонный бюджет страны вдвое, а вот обязательную воинскую службу – упразднить.



Отдельно он затронул тему наркополитики, в вопросе которой партия «Гирчи» последовательно занимает крайне либеральную позицию. Джапаридзе, в частности, пообещал помиловать лиц, оказавшихся в заключении или под наблюдением из-за соответствующих статей.



В своем видеоролике оппозиционный политик также заявил о намерении применять данное президенту право вето в отношении всех законов, ущемляющих и ограничивающих права человека.



Еще одно нововведение: лайвы в Facebook раз в месяц, когда министры будут отчитываться о проделанной работе.



«Я не обещаю, что буду мессией, дескать, дайте мне страну, и я решу все ваши проблемы». Я не обладаю таким самомнением. Кто-то, возможно, сделает больше меня, кто-то, возможно, лучше завяжет галстук, а кто-то – лучше выразит свои мысли. Но в отличие от других, меня окружают люди, как и я, готовые потратить годы на достижение общих целей. Думаю, я способен пройти эту дистанцию. Но мы должны сделать это вместе. Мы можем вместе прогнуть систему. В сегодняшней реальности альтернативы «Гирчи». На самом деле, сейчас «Гирчи» в нашей стране – это как Нео в «Матрице».



Партия “Гирчи” известна своими неординарными предложениями и решениями. Она оказалась в авангарде борьбы за легализацию марихуаны, выстапила с инициативой легализовать в Грузии проституцию, заявила о создании собственной криптовалюты и даже зарегистрировала религиозную организацию “Христианская, евангельская, протестантская церковь – Библейская свобода”, которая благословляет на священнослужение и таким образом, дает возможность получить отсрочку от армии.



Выборы президента Грузии пройдут в октябре 2018 года.



СОВА











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

