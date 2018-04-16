Каладзе: Мы вышли из той ситуации, когда проекты, дизайн и даже семьи в стране создавались по вкусу одного человека

16.04.2018 14:18 В «Грузинской мечте» нет признаков какого-либо противостояния, — заявил мэр Тбилиси, генеральный секретарь партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Каха Каладзе.



По его словам, парламентское большинство не развалится.



«В команде есть дискуссия, по конкретным вопросам бывают разные мнения, и это нормально. Мы вышли из того положения, когда все подстраивалось под одного человека и по вкусу одного человека в стране осуществлялись проекты, дизайн и даже создавались семьи. Слава Богу, мы вышли из этого положения, и строим демократическое государство, которое будет основываться на демократических институтах», — заявил Каха Каладзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

