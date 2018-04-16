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Каладзе: Мы вышли из той ситуации, когда проекты, дизайн и даже семьи в стране создавались по вкусу одного человека


16.04.2018   14:18
В «Грузинской мечте» нет признаков какого-либо противостояния, — заявил мэр Тбилиси, генеральный секретарь партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Каха Каладзе.

По его словам, парламентское большинство не развалится.

«В команде есть дискуссия, по конкретным вопросам бывают разные мнения, и это нормально. Мы вышли из того положения, когда все подстраивалось под одного человека и по вкусу одного человека в стране осуществлялись проекты, дизайн и даже создавались семьи. Слава Богу, мы вышли из этого положения, и строим демократическое государство, которое будет основываться на демократических институтах», — заявил Каха Каладзе.






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