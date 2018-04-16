

16.04.2018 14:34 NTV Plus в Грузии - больше пространства для российской пропаганды



Российская властная компания "НТВ плюс", находящаяся во владении "Газпром медиа" планирует вход в Грузию, и это для компании не только бизнес проект, у данного решения есть и "социальная миссия". Вызовет ли появление "НТВ плюс" на медиа рынке Грузии рост влияния российской пропаганды, и какой будет у него эффект на медиа рынке Грузии?



Угроза пропаганды



В Грузии можно смотреть российские каналы, эти каналы есть в своем пакете у немалого количества телеоператоров, кроме того, в Грузии существуют местные грузиноязычные медиа средства, отличающиеся антизападными настроениями. Исходя из этого, произведет ли вход "НТВ плюс" особый эффект с точки зрения распространения кремлевской пропаганды?



"НТВ плюс" является частью холдинга "Медиа мост". Этот холдинг до 2000 года был критически настроен к власти, но с 2001 года он находится во владении государственной компании "Газпром медиа", и проводит провластную политику.



Следует учитывать и то, что "НТВ плюс" собирается распространять вещание сателлитными тарелками, а подавляющая часть абонентов спутниковых телеоператоров проживают за пределами столицы. Официально в Тбилиси сервисом спутниковых телеоператоров пользуются только 13 067 абонентов. В вышеперечисленных данных не подразумеваются лица, у которых есть сателлитные тарелки в обход телеоператоров, по т.н. взломанной программе.



Менеджер медиа программ "Международной прозрачности-Грузия" Мамука Андгуладзе считает, что вход "НТВ плюс" содержит риск, он делает особый акцент на ту часть заявления компании, где идет разговор о "социальной миссии".



Андгуладзе также вспоминает отчет Службы государственной безопасности Грузии 2017 года, где сказано, что главной задачей иностранных спецслужб является разжигание антизападных настроений в обществе. А для этого они активно используют тактику "гибридной войны", что наряду с другими инструментами подразумевает использование компонентов пропагандистской медиа кампании и дезинформации.



"Российские СМИ являются одним из главных опор гибридной войны, к сожалению, государственный интерес у России агрессивный, она не уважает суверенитет других государств, оккупировала 20% нашей страны, исходя из этого усиление российских СМИ в местном медиа пространстве, разумеется, содержит опасность"- говорит Андргуладзе в беседе с "Нетгазетой".



Вход "НТВ плюс" в Грузию считает угрозой также часть общества, распространившее петицию. На данный момент (на 13 апреля) требование подписали 3 327 человек. Петиция обращается к Национальной комиссии коммуникации и Службе государственной безопасности.



"Мы, нижеподписавшиеся, граждане Грузии считаем, что вход в Грузию дочерней компании "Газпром медиа" недопустим, и эта их "географическая экспансия" является продолжением и составной частью гибридной войны, которую ведет Россия против Грузии"- сказано в тексте петиции.



Почему не от меняют авторизацию российской компании "НТВ плюс"?



Подписчики петиции против российского властного телеоператора требуют отмены регистрации "НТВ плюс", как компании, деятельность которой направлена против государственности Грузии.



По сообщению Национальной комиссии коммуникаций, соответственно законодательству Грузии "НТВ плюс" прошла регистрацию два года назад (получила авторизацию).



Статья 191 закона Грузии "Об электронных коммуникациях" гласит, что комиссия полномочна, приостановить авторизацию по своей инициативе, если авторизированное лицо не осуществляет авторизованную деятельность в течение более чем одного года.



"Нетгазета" обратилась к комиссии с вопросом, почему не начинают процесс приостановления авторизации с учетом того, что более чем год "НТВ плюс" не осуществляет деятельность.



В комиссии ответили, что законного основания для приостановления авторизации у комиссии не было:



"НТВ плюс" представляет в Национальную комиссию Грузии все документы, запрошенные законом, в том числе с сентября 2016 года заполнила формы статистических отчетов с нулевыми показателями, поскольку в этот период она не осуществляла услугу, но вела деятельность, прошла авторизацию. Приносила в комиссию всю необходимую документацию, оформила контракты, подтверждающие документы которых периодически представляет в комиссию. Соответственно, неправда говорить, что она не вела деятельность. Компания вела деятельность, и готовилась технически, но не осуществляла услугу, что не является нарушением закона"- ответили в регулирующей комиссии.



Представитель "Международной прозрачности – Грузия" Мамука Андгуладзе считает, что правила получения авторизации в Грузии особенно простые. По его же словам, необходимо провести в стране широкую дискуссию о том, как противостоять российской пропагандистской угрозе:



"Это должно произойти так, чтобы не было злонамеренно использовано с точки зрения ограничения критического мнения. Это непростой вопрос, но Грузия является оккупированной. Украина приняла решение блокировать российское медиа. Прибалтика, правда, не оккупирована, но там временно приостановили вещание российских каналов. Этот вопрос рассмотрел Брюссель в случае Литвы"- говорит Андгуладзе.



С кем будет конкурировать "НТВ плюс" в Грузии



В 2016 году "НТВ плюс" прошла авторизацию в Грузии, и получила право вести спутниковую транзитную услугу вещания. Сама российская компания 10 апреля 2018 года заявила, что они готовятся к входу в Грузию, и "географической экспансии". По заявлению "НТВ плюс", вход в Грузию является не только бизнес проектом, его рассматривают также как "социальную миссию".



Спутниковое транзитное вещание означает, что "НТВ плюс" будет распространяться посредством сателлитных тарелок. Однако возможно компания найдет и другой путь для распространения своих телеканалов. Этот вопрос окончательно не определен.



Транзит вещания по спутниковой технологии в Грузии в основном осуществляет компания "Магтиком". По данным за февраль 2018 года у нее 93 128 абонентов. "Магтиком" обслуживала больше всего абонентов в 2015 году, и их количество превышало 118 000. С тех пор их число сократилось. В Грузии работает еще один спутниковый оператор "Супер ТВ", который обслуживает всего лишь 495 абонентов. В случае если "НТВ плюс" войдет в Грузию, и осуществит услугу только спутниковым методом, она будет главным конкурентом компании "Магти".



Следует учитывать также, что у "Магти" в своем пакете, в том числе в самом дорогостоящем, стоимость которого составляет 32 лари в месяц, нет ни одного канала, существующего в составе "НТВ плюс".



"Нетгазета" связалась с компанией "Магтиком", как с возможным главным конкурентом российского телеоператора, с вопросом, потеряют ли они клиентов с входом "НТВ плюс", и что намерены делать, чтобы миновать это. А также спросила компанию, постараются ли они добавить к своим пакетам каналы, принадлежащие "НТВ плюс", чтобы не терять потребителей. В "Магтиком" воздержались от комментариев.



Вторым крупнейшим оператором на медиа рынке Грузии является "Силкнет", у которого на данном этапе нет спутникового транзитного вещания, что означает, что не ведет трансляцию через кабельные тарелки. Партнером "НТВ плюс" в Грузии является ООО "Медиа группа", владельцем 50% и директором которого является Давид Накашидзе. До февраля 2018 года Давид Накашидзе был директором ООО "Ваймакс Джорджия", принадлежащего "Силкнет.



"Нетгазета" связалась с компанией "Силкнет" с вопросом, включена ли компания сегодня в вопрос вступления "НТВ плюс" на грузинский телевизионный рынок, но ответа пока не получила.



Вопросы без ответа от "Медиа группы"



После того, как стало известно, что "НТВ плюс" планирует войти в Грузию, их местный партнер, "Медиа группа" распространила заявление, в котором сказано, что это решение обусловлено только бизнесом, и неприемлемо рассматривать вопрос в политическом свете. В заявлении есть несколько туманных, неясных деталей, касающихся "нелегального сервиса", и "утекших из страны" 1 500 000 долларов США.



"До сих пор на рынке по-прежнему актуальна проблема нелегального транзита -нелегальными сервисами в стране пользуются более 300 000 потребителей. В результате в среднем в месяц из Грузии утекает 1 500 000 долларов США без всякого учета или регуляции"- сказано в заявлении.



"Нетгазета" не раз пыталась связаться с Давидом Накашидзе как по личному телефону, так и посредством электронной почты "Медиа группы", не безрезультатно. Издание направило Давиду Накашидзе вопросы в письменном виде, но ответов не последовало.



Нас интересовало от "Медиа группы", кто поставляет нелегальный сервис гражданам в Грузии, что подразумевается под "социальной миссией", смогут ли потребители получать их сигналы по существующим сателлитным тарелкам. В случае если и другие компании захотят добавить контент "НТВ плюс" в свои пакеты, разрешат ли это, и проведут ли переговоры с грузинскими вещателями, чтобы добавить к своим пакетам грузинские каналы. А также что подразумевают, когда говорят, что из Грузии утекают 1,5 миллионов долларов США, и почему нельзя оценивать утечкой средств оплату денег российской компании.



"Нетгазета" обратилась с теми же вопросами к государственной компании "Газпром медиа", владелице "НТВ плюс". Они попросили отправить вопросы в письменном виде, но пока издание не получило ответа.





«Нетгазета»











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