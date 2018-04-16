Порошенко предлагает оставить в силе лишь необходимые Украине соглашения СНГ - Луценко

16.04.2018 15:04 Президент Петр Порошенко предлагает оставить для Украины действующими в рамках СНГ лишь те договора, которые необходимы для работы экономики. Об этом заявила представитель Президента в Верховной Раде, народный депутат от БПП Ирина Луценко во время заседания Согласительного совета парламента, сообщает корреспондент Укринформа.



"Верховный главнокомандующий призывает правительство провести инвентаризацию всех многосторонних договоров между членами СНГ для того, чтобы денонсировать отдельные договора, оставив лишь те, которые являются прагматично необходимыми для Украины, как то признание дипломов, трудоустройства, договор о транзите и другие, которые будут необходимыми для работы экономики Украины", - уточнила Луценко.



Она также напомнила, что Президент намерен внести в Верховную Раду законопроект о немедленном прекращении действия положений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, которые несовместимы с национальным интересами Украины и реализацией ее права на самооборону.



"Такой шаг ему позволяет сделать статья 75 Венской конвенции "О международных договорах 1969 года", - сказала Луценко.



Порошенко 12 апреля на Киевском безопасностном форуме объявил о намерении внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о немедленном одностороннем прекращении действия отдельных положений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.



Также он заявил, что Украина намерена прекратить участие в уставных органах СНГ.















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