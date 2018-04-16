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В рамках Дней НАТО в регионах Грузии пройдет ряд познавательно-развлекательных мероприятий


16.04.2018   15:50
В Грузии в этом году одиннадцатый раз пройдут Дни НАТО, организованные Информационным центром о НАТО и Грузии.

Как заявила руководитель центра Нино Болквадзе, в рамках Дней НАТО будет проведен ряд познавательно-развлекательных мероприятий, цель которых информирование граждан о сотрудничестве НАТО и Грузии.

«Грузия является страной-аспирантом НАТО, и большинство населения поддерживает интеграцию Грузии в НАТО, однако очень важно, чтобы на пути интеграции Грузии в НАТО был прямой диалог с населением и постоянно предоставляли гражданам обновленную информацию о сотрудничестве Грузии и НАТО», - заявила Нино Болквадзе.

В этом году Дни НАТО особенно будут отмечаться в 8-ми регионах Грузии, в том числе в регионах, населенных этническими меньшинствами и селах, прилегающих к оккупационной линии.

Дни НАТО завершатся 30 апреля Форумом дипломатии НАТО и Грузии, в котором примут участие представители как исполнительной и законодательной власти страны, так и Североатлантического альянса.

«Это очень важная международная платформа, в рамках которой происходит обсуждение ответа международной общественности на российскую пропаганду и вызовы гибридной войны», - заявила руководитель центра Нино Болквадзе.







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