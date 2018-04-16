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Комиссия по помилованию временно прекращает выдачу актов о помиловании по насильственным преступлениям


16.04.2018   16:19
Комиссия по помилованию временно прекращает выдачу актов о помиловании по насильственным преступлениям. Об этом заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили на пресс — конференции.

Причиной данного решения является недавнее убийство на улице Барнова. Обвиняемого в деле об убийстве несколько месяцев назад помиловал президент.

«Глубочайше тяжело воспринимаем, как это явление, так тот факт, что у нас возникла мотивация о помиловании лица, которое обвиняется в подобном тяжком преступлении. Это ясно показывает нужду о том, что мы должны более углубиться в процедурные детали, на основании которых принимаем решение. Исходя из этого, мы временно прекращаем выдачу актов о помиловании по насильственным преступлениям до тех пор, пока не проведем консультации со всеми акторами процесса о помиловании, которые содержат в себе не только государственные ведомства, которые нам дают характеристики, а также группы, специально работающие по направлению насильственных преступлений, в том числе и по насилию в отношении женщин. Мы хотим получить больше конкретных советов в связи с осознанием данных тем.

Только после этого, комиссия восстановит процесс принятия решений в направлении насильственных преступлений», — заявил президент Грузии.






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