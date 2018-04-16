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Турция желает, чтобы Грузия стала членом НАТО - Чавушоглу


16.04.2018   16:28
Турция желает, чтобы Грузия стала членом НАТО. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс — конференции с генеральным секретарем НАТО.

По словам Чавушоглу, Анкара ожидает, что 11-12 июля на запланированном в Брюсселе саммите НАТО будут приняты важные решения с точки зрения расширения альянса. По словам министра, это касается стран — аспирантов альянса и в том числе Грузии.

«На встрече с генсеком НАТО мы обсудили подготовку к саммиту НАТО в Брюсселе 11 — 12 июля, на котором одним из главных вопросов будет дальнейшее расширение альянса. Турция ожидает, что на саммите лидеры НАТО примут важные решения в отношении стран — аспирантов и в том числе и по сближению Грузии с альянсом. Турция поддерживает членство в альянсе Македонии, Боснии и Герцеговины и Грузии», — заявил Мевлют Чавушоглу.






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