Полиция применяет спецсредства для разгона сторонников оппозиции в Ереване

16.04.2018 16:30 Столкновение произошло между сторонниками лидер партии «Гражданский договор», депутата оппозиционной парламентской фракции «Елк» Никола Пашиняна и силами правопорядка.



Инцидент произошел в начале проспекта Баграмяна на подступах к зданию Национального Собрания Армении.



Начались столкновения протестующих со стражами порядка.



Полиция стягивает новые силы, близ Конституционного суда сотрудникам правоохранительных органов удалось протянуть колючую проволоку. Участники акции протеста стали поднимать руки вверх, вновь демонстрируя, что они безоружны.



Отметим, прорыв кордона произошел после того, как Никол Пашинян, вопреки многочисленным уговорам замначальника Полиции Еревана Валерия Осипяна, решил перелезть через ограждение. Осипян отметил, что это провокация, однако было уже поздно.



Участники акции сносят заграждения, выставленные перед рядами полиции и пытаются прорваться через кордон.



Многие из митингующих поднимают руки вверх, демонстрируя, что они безоружны.



Они переворачивают контейнеры с мусором, чтобы попытаться прорвать полициейский заслон.



Полиция выставила щиты и протянула колючую проволоку и пытается не пропустить протестующих, а также стягивает новые силы к месту инцидента.



На месте столкновения сил полиции с многочисленными сторонниками лидер партии «Гражданский договор», депутата оппозиционной парламентской фракции «Елк» Никола Пашиняна произошло сразу несколько взрывов и видно задымление.



По неподтвержденным данным есть пострадавшие, на лицах многих людей видна кровь.



Участники акции протеста стали поднимать руки вверх, вновь демонстрируя, что они безоружны.



Силы правопорядка свето-шумовыми гранатами оттесняют митингующих в сторону площади Франции.



Участок проспекта Баграмяна задымлен.



Среди рядов митингующих происходит брожение - часть из них отошла назад, а другие возвращаются к полицейскому кордону.



Сам Пашинян также получил ранение - на его лице видны следы крови.



Лидер партии «Гражданский договор», депутат оппозиционной парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян госпитализирован, передает ресурс tert.am.















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