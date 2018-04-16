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Приостановка помилований не вернет жизнь конкретным людям - Чугошвили


16.04.2018   17:41
Первый вице-спикер парламента Грузии Тамар Чугошвили считает, что президент и его администрация должны быть особенно осторожны в связи с любым насильственным преступлением.

В разговоре с журналистами, Тамар Чугошвили откликнулась на сегодняшнее заявление президента Георгия Маргвелашвили и отметила, что, к сожалению, со стороны президента есть такая статистика помилования, какой нет ни в одной стране.

«Я не знаю другой страны, которая хотя бы близко подойдет к этой статистике. Это очень большой процентный показатель и мы увидели и результат. Помилованное лицо совершило жесточайшее убийство. Президент и его администрация должны быть особенно осторожны в связи с любым насильственным преступлением. Естественно, об этом нельзя спорить. Если сейчас приостановит помилование, не вернет жизнь конкретным людям. Этот механизм, который мы получили в таком виде в руках президента, не садится ни в какую логику. Может в других странах есть такой аналог и я о нем не слышала, но помилование – случай, используемый в единичных случаях, а не акт в отношении сотен, десятков лиц. Особенно в отношении совершающих насилие. Почему-то, наш президент решил использовать все это в такой форме. Сменят ли они критерии или практику использования это их прерогатива, заявила Чугошвили.

Комиссия по помилованию временно прекращает выдачу актов о помиловании по насильственным преступлениям. Об этом заявил президент Грузии Георгий Маргвелашпвили на пресс — конференции.






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