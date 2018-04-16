Президент Грузии рассказал об обстоятельствах помилования убийцы падчерицы

16.04.2018 19:49 Президент Грузии рассказал, при каких обстоятельствах был помилован 46-летний Вепхвия Бакрадзе, который обвиняется в убийстве своей 25-летней падчерицы, матери двоих детей Тамар Гамрекелашвили.



Убийство, которое произошло 13 апреля на улице Барнова, на глазах у двух малолетних детей жертвы, вызвало негодование общественности. В том числе подверглась критике государственная комиссия при президенте Грузии, по решению которой Бакрадзе был освобожден из заключения на семь месяцев раньше срока.



О том, что обвиненный в убийстве был помилован президентом, сообщили официальные представители МВД. Президент незамедлительно анонсировал брифинг, на котором пообещал ответить на вопросы общественности.



Бакрадзе в 2015 году был осужден за избиение жены. В мае 2017 года он вышел на свободу, несмотря на то, что комиссия по условно-досрочному освобождению (УДО) при министерстве по исполнению наказаний и пробации шесть раз ответила отказом на прошение о досрочном освобождении. Мужчина неоднократно угрожал своей уже бывшей жене расправой. Это закончилось трагедией, несмотря на то, что за несколько часов до убийства его падчерица и жена оформили в МВД ограничительный ордер в отношении Бакрадзе.

Как сообщил Георгий Маргвелашвили, в госкомиссию по помилованию заключенных при президенте поступили документы, положительно характеризующие Вепхию Бакрадзе. При этом характеристика комиссии УДО при министерстве по исполнению наказаний и пробации была отрицательной.



«Если у УДО была информация о том, что эта личность так отрицательно характеризовалась, почему этой информации не было у нас? То есть почему у нас было положительное заключение, а у УДО, как оказалось, отрицательное? Мы ведь опираемся на те источники, на которые должны опираться легитимно: заключения психолога, социального работника, администрации тюрьмы. Если комиссии УДО было известно, что эта личность характеризовалась отрицательно, почему эту информацию утаили от комиссии?», — сказал Маргвелашвили.



Бакрадзе дважды просил президента о помиловать и при изучении его документов комиссия пришла к выводу, что он был человеком с исключительно положительным характером, уточнил Маргвелашвили.



«Он один раз обратился к комиссии по помилованию и ему было отказано. Во время второго обращения в комиссию поступили несколько важных документов. В первую очередь это была справка министерства по исполнению наказаний, которая основана на положительном заключении психолога, социального работника, главного инспектора отделения правового режима тюрьмы, а также медицинскую справку, в которой, например, не говорится о наличии какого-либо душевного расстройства», — сказал Маргвелашвили.



Кроме того, по словам президента, в комиссию также поступило заявление «одного из членов семьи Бакрадзе» с ходатайством о помиловании.



Следует отметить, что президент отказался называть, кто был тем родственником, который попросил комиссию освободить Бакрадзе. Между тем, по данным СМИ, такое заявление внесла жена Бакрадзе.



«К делу прилагалось признание осужденного и описание того факта, что он был отцом четверых детей. Тут же добавлю, что к этой просьбе прилагалось выраженное семьей желание об освобождении обвиняемого и это единственная деталь, о которой мы не можем предоставить более конкретную информацию, исходя из ее личного характер», — так ответил президент на вопросы журналистов.



В первый раз Бакрадзе был задержан в декабре 2014 года, однако, по словам Маргвелашвили, его задержали только после того, как он совершил дорожно-транспортное происшествие, несмотря на то, что еще в августе того же года он избил свою бывшую жену. Только после того как он попал в аварию его признали виновным по статьям «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта».



На данный момент Бакрадзе предъявлено обвинение «ответственность за семейное преступление, умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное с особой жестокостью», и ему грозит лишение свободы сроком от 16 до 20 лет или бессрочное заключение.



По данным МВД Грузии, с января по 16 марта 2018 года, в стране произошло 746 фактов семейного насилия, по которым в 456 случаях началось уголовное преследование.















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