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Администрация США готовит новые санкции против России
16.04.2018 20:50
Белый дом сообщил в понедельник, что рассматривает новые санкции против России после предполагаемой химической атаки в сирийской Думе, но пока не принял никакого решения.
“Мы рассматриваем дополнительные санкции в отношении России, решение будет принято в ближайшем будущем”, - заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Постпред США при ООН Никки Хейли ранее сказала, что США готовят новые санкции против России за поддержку сирийского президента Башара Асада и что они будут объявлены в понедельник министром финансов Стивеном Мнучиным.
В начале апреля Минфин США ввел санкции в отношении 24 крупнейших российских бизнесменов и чиновников, а также 14 компаний, объяснив их ответом на “злонамеренные действия” российских властей по всему миру.
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