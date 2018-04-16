Администрация США готовит новые санкции против России

16.04.2018 20:50 Белый дом сообщил в понедельник, что рассматривает новые санкции против России после предполагаемой химической атаки в сирийской Думе, но пока не принял никакого решения.



“Мы рассматриваем дополнительные санкции в отношении России, решение будет принято в ближайшем будущем”, - заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.



Постпред США при ООН Никки Хейли ранее сказала, что США готовят новые санкции против России за поддержку сирийского президента Башара Асада и что они будут объявлены в понедельник министром финансов Стивеном Мнучиным.



В начале апреля Минфин США ввел санкции в отношении 24 крупнейших российских бизнесменов и чиновников, а также 14 компаний, объяснив их ответом на “злонамеренные действия” российских властей по всему миру.















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