Джо Пауэлл опубликовал письмо об успехах Грузии

16.04.2018 21:08 Заместитель исполнительного директора секретариата «Партнерства открытого правительства» Джо Пауэлл публикует письмо, в котором говорит об успехах Грузии.



Как пишет Джо Пауэлл, в июле Тбилиси примет лидеров государств, министров и лидеров гражданских обществ из более 75 стран. Это будет одна из самых больших международных встреч, которая когда-либо проходила в Грузии. На этом мероприятии у Грузии есть возможность, показать миру более подающий надежду путь – путь, который ориентирован на гражданина, и который направлен на углубление реформы Открытого правительства, чтобы увеличилась эффективность государственных сервисов и уменьшилась коррупция.



«Согласно Freedom House, в 2017 году демократия, в течение последних десятилетий, перенесла самый серьезный кризис, когда по всему миру под удар попали фундаментальные права человека, верховенство закона и гражданское общество. Сторонники Открытого правительства увидели, как сотрясались успехи, достигнутые ими во многих странах с большим усилием, а политики – сторонники открытости во многих местах не смогли остановить подъем закрытых правительств. Грузия именно в этом контексте стала сопредседателем «Партнерства открытого правительства» (OGP–Open Government Partnership), что является большим достижением и признанием того, насколько вперед ушла страна после «Революции роз» 2003 года и насколько серьезно она воспринимает Партнерство открытого правительства.



Находящаяся в центре международного внимания Грузия может рассказать о многих успехах. В последнем отчете независимого механизма оценки Партнерства открытого правительства (Independent Reporting Mechanism – IRM) указывается на значительный прогресс: задействование системы мониторинга имущественных деклараций должностных лиц, участие граждан в процессе аудита и принятие Кодекса оценки окружающей среды. Согласно индексу открытого бюджета 2017 года, Грузия занимает пятое место по фискальной прозрачности, чем опережает многие древние демократии, например, Великобританию и Соединенные Штаты. Идея Дома юстиции, как единого пространства, где граждане могут легко и без взятки получать основные государственные услуги, вышла на экспорт в несколько стран. Другие страны могут поделиться своим опытом, полученным в результате этих реформ, чтобы восстановить доверие к правительству, справедливо управлять бюджетом и сокращать коррупцию», — пишет Пауэлл.















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