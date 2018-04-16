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«Европейская Грузия» выходит с новыми инициативами по превенции семейного насилия


16.04.2018   21:42
«Европейская Грузия» предлагает новые инициативы, направленные на предотвращение семейного насилия. Согласно заявлению депутата Отара Кахидзе, если лицо угрожает насилием или имеются признаки насилия, то такое лицо должно быть задержано и препровождено в суд вместо вынесения ему ограничительного ордера. По словам представителя «Европейской Грузии», подобная практика внедрена во многих штатах США, которые в свое время столкнулись с аналогичной проблемой, когда после вынесения ограничительного ордера насильник совершал более тяжкие преступления, включая убийство.

Кроме того, ещё одна инициатива предусматривает ужесточение санкций за посягательство на жизнь человека.

«Если сегодня умышленное убийство карается заключением на срок от 7 до 15 лет, то срок заключения должен быть увеличен до 20 лет лишения свободы. Что касается убийства при отягчающих обстоятельствах, то здесь у нас должно быть пожизненное заключение », — сказал Кахидзе.

«Европейская Грузия» разработала комплексный пакет. С его набросками мы уже ознакомили соответствующие неправительственные организации. Завтра у нас будет вторая встреча, и после этого инициативы будут официально зарегистрированы в парламенте», — заявил Кахидзе.






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