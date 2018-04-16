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К промежуточным парламентским выборам зарегистрированы девять кандидатов


16.04.2018   22:04
Для участия в промежуточных парламентских выборах в мажоритарном округе Вани и Хони 28 апреля в Центральной избирательной комиссии Грузии зарегистрированы восемь кандидатов, представленных партиями и один кандидат от инициативной группы граждан.

От Грузинской мечты в выборах будет участвовать Гиви Чичинадзе. От парламентских оппозиционных партий, в частности, от Европейской Грузии представлен Гиги Угулава, а от Альянса патриотов Германе Хурцидзе.

Из-за того, что не был представлены мажоритарные кандидаты, ЦИК аннулировал регистрацию трем партиям, в том числе, Национальному движению и входящей вместе с ним в избирательный блок Национально-демократической партии (НДП).

На прошлой неделе десять непарламентских партий объявили бойкот назначенным на 28 апреля промежуточным выборам из-за «неравной» избирательной среды. В число этих партий входят: Лейбористская партия, Демократическое движение - Единая Грузия, Европейские демократы, Новая Грузия и Новые правые.

Промежуточные выборы в мажоритарном избирательном округе Хони и Вани были назначены после того, как депутат из этого округа, представитель Грузинской мечты Григол Лилуашвили покинул Парламент в декабре прошлого года и занял пост заместителя начальника Службы государственной безопасности.

По данным ЦИК, промежуточные выборы 28 апреля пройдут на 60 избирательных участках мажоритарного округа, где зарегистрировано 48 054 избирателя.

Civil Georgia





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