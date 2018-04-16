Социал-демократы на парламентских выборах будут баллотироваться самостоятельно

16.04.2018 22:08 Социал-демократическая партия, у которой есть фракция из семи человек в парламентском большинстве Грузинской мечты, на парламентских выборах 2020 года будет баллотироваться самостоятельно, - заявил журналистам депутат Бека Нацвлишвили 16 апреля.



Нацвлишвили, который является заместителем председателя фракции «Грузинская мечта - Социал-демократы», рассказал о политических планах партии и высказал свою позицию по текущему спору в рядах большинства.



«У нас будет очень много инициатив в ближайшем будущем... в том числе, восстановление пенсионной реформы, налоговые инициативы, инициативы, связанные с экономикой и сельским хозяйством», - заявил Нацвлишвили, добавив, что если их инициативы не получат поддержки большинства, и «ни будет оснований для будущих дискуссий по этим вопросам», фракция «Социально-демократы» самостоятельно продолжит политическую жизнь.



Депутат подчеркнул, что «главное – каким образом участвовать в выборах. Я и сегодня могу сказать, что в (парламентских) выборах (2020 года) мы собираемся участвовать самостоятельно», - заявил он.



О споре внутри Грузинской мечты Нацвлишвили говорил и ранее и подверг критике заявление председателя Парламента Ираклия Кобахидзе от 9 апреля, согласно которому, «есть три или четыре депутата, которые допустили ошибки в публичных заявлениях».



«Было некрасиво перечислять количество депутатов, которые якобы не укладываются в общий контекст», - заявил он, - «Если даже малое ощущение у меня возникнет, что кто-то думает, что кто-то к команде прицепился... первым буду я, и я уверен, что и члены моей команды, которые покинут это большинство».



Три депутата от Социал-демократической партии вошли в Парламент в 2016 году по списку Грузинской мечты. Партия смогла сформировать фракцию после того, как в нее перешли депутаты крупнейшей в Парламенте фракции «Грузинская мечта».



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