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ЕС: Грузии не хватает прогресса с точки зрения безопасности Грузии
16.04.2018 22:13
Евросоюз «в полной мере информирован» о ситуации в Грузии в отношении безопасности труда, и «мы обеспокоены недостатком прогресса в процессе создания эффективной системы надзора за условиями труда, трудовыми отношениями и трудовыми правами и стандартами», - пишет еврокомиссар Йоханнес Хан, который ответственен за соседскую политику Европы и переговоры по расширению ЕС в своем письме от 11 апреля.
Письмо, подписанное Йоханнесом Хани также от имени еврокомиссаров Марианны Тиссен и Сесилии Мальмстрем, является ответом на обращение шести грузинских НПО от 13 февраля, в котором они выражают обеспокоенность в связи с проводящимся в Парламенте Грузии обсуждением по законопроекту о безопасности труда.
НПО написали тогда, что законопроект, представленный правительством в июне 2017 года и принятый Парламентом 7 марта, является «слабым» в части обеспечения исполнения и «не содержит достаточных механизмов, которыеу бедили нас в том, что у правительства действительно есть воля реально защищать трудящихся на рабочем месте».
В ответ еврокомиссар Йоханнес Хан отметил в письме, что «существующая сегодня в Грузии практика, также как и Закон «О безопасности труда» не полностью соответствуют обязательствам Грузии, которые подразумевают сближение национального законодательства со стандартами ЕС в области защиты здоровья и безопасности на рабочем месте и защиты труда. Последнее обеспечивает задействование эффективных, пропорциональных и прозрачных санкций, которые обладают настоящим и сдерживающим эффектом в отношении работодателей».
«Отсутствие эффективной системы исполнения трудовых прав и стандартов может привести к нарушению взятых Грузией обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС (в том числе, Глубокому и всеобъемлющему пространству свободной торговли), эффективного осуществления в законодательстве Грузии и на практике основных стандартов труда, закрепленных фундаментальными конвенциями Всемирной организации труда», - говорится в письме.
еврокомиссар заявил, что ЕС будет внимательно следить за развитием событий и «продолжит настаивать, чтобы наряду с созданием надлежащей системы инспектирования труда в рамках действия законодательства Грузии, обеспечить в соответствии международными стандартами эффективную защиту всех трудящихся со стороны органов, обладающих полномочиями надзора и санкционирования».
Civil Georgia
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