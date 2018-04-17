Грузия, Молдова и Украина представят программу гражданской защиты ЕС для Восточного соседства на семинаре в Брюсселе

17.04.2018 10:28 16-17 апреля эксперты из Грузии, Республики Молдова и Украины примут участие в 11-м семинаре по вопросам потери данных ЕС в Генеральном директорате Европейской Комиссии по вопросам европейской гражданской защиты и гуманитарной помощи в Брюсселе (DG ECHO).



Мероприятие будет сосредоточено на совершенствовании координированных многосторонних механизмов сбора данных на основе выявленных потребностей, таких как отчетность Sendai и национальные оценки рисков.



Эксперты из трех стран Восточного соседства представят региональную Программу по предупреждению, обеспечению готовности и реагированию на природные и техногенные катастрофы в странах Восточного партнерства ПГРК-Восток 2 (PPRD East 2), финансируемую ЕС, а также результаты, которые были достигнуты в ее рамках в регионе.



Целью семинара также является представление сети различных заинтересованных сторон для сбора данных, процессов сбора и координации; для определения их потребностей и того, как Европейская Комиссия может поддерживать их по вопросам сбора данных о потерях и изучения прогресса как сбор данных о потерях поступает в национальные стратегии снижения риска катастроф (DRR).



На мероприятии будут представлены недавно разработанные методы и обзоры баз данных, и будут проведены обсуждения по конкретным вопросам, таким как сбор данных об утрате активов и процесс агрегации данных, а также о том, как данные о потерях поддерживают стратегии снижения риска катастроф и системы раннего предупреждения о многих опасных явлениях на региональном и местном уровнях.



Программа ПГРК-Восток (PPRD East), финансируемая ЕС, была создана для содействия миру, стабильности, безопасности и процветанию Восточных стран-соседей ЕС: Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Республики Молдова и Украины. Она также направлена на защиту окружающей среды, населения, культурного наследия, ресурсов и инфраструктур региона за счет укрепления устойчивости, готовности и реагирования на антропогенные катастрофы и стихийные бедствия, вызванные природными явлениями. Сейчас на втором этапе программа PPRD East 2 способствует укреплению потенциала управления рисками стихийных бедствий на национальном уровне в шести странах. В рамках программы также проводится работа над укреплением регионального сотрудничества между странами-соседями и постепенно приближает страны-соседи к Механизму гражданской защиты ЕС.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

