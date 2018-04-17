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В центре Еревана продолжится акция протеста


17.04.2018   11:01
Параллельно процессу избрания премьер-министра в парламенте Армении, в центре Еревана продолжится акция. Лидер оппозиционный фракции «Елк» Никол Пашинян в эти минуты передвигается по улицам Еревана вместе со сторонниками и призывает население выйти на митинг.

Сегодня сторонники оппозиции планируют масштабную акцию у парламента. Участников ждут и из регионов.

Все дороги в площади Баграмяна перекрыты железными конструкциями и стульями. Уже появились представители спецназа.

По словам лидер оппозиционной фракции «Елк» Никола Пашиняна, митингующие продолжают акцию гражданского неповиновения, чтобы в парламенте Серж Саргсян не смог быть избран премьер-министром.

«Мы должны перекрыть все дороги к парламенту», — заявил Пашинян накануне.

Цель участников акции – не пустить экс-президента и кандидата на пост премьер-министра Сержа Саргсяна в здание парламента Армении.

Вчера на акции произошли столкновения между участниками акции и полицией. Пострадали по меньшей мере два демонстранта. Полиция установила на площади проволочные ограждения и использовала против демонстрантов специальные средства, в том числе и звуковые ручные гранаты.

13 апреля по организации лидера оппозиционной фракции «Елк» Никола Пашиняна начались акции протеста. Пашинян и его сторонники выступают против выдвижения правящей партией Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Заседание парламента, на котором должны избрать нового премьера Армении запланировано сегодня.

Армения завершает переход с президентской республики на форма парламентского правления. В прошлый понедельник к исполнению обязанностей приступил новый президент Армен Саргсян, который, согласно закону, распустил правительство.






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