Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Страны G7 поддержали удары по Сирии и выразили готовность в решении сирийского конфликта


17.04.2018   11:02
Лидеры стран «большой семерки» (G7) выпустили совместное заявление, в котором заявили, что ракетный удар, был предпринят только после того, как все дипломатические возможности, касающиеся соблюдения международных норм по запрету использования химоружия, были исчерпаны. Совместное заявление распространил офис премьер-министра Канады Джастина Трюдо, председательствующей в этом объединении в 2018 году, передает Newsru.com.

В заявлении лидеры G7 выразили поддержку авиаударам, которые нанесла западная коалиция в ночь на 14 апреля по сирийским правительственным объектам в ответ на предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Дума.

Лидеры стран Группы семи выразили готовность к дипломатическому решению сирийского конфликта. «Мы по-прежнему привержены дипломатическому решению конфликта в Сирии. Мы выражаем признательность и поддержку усилиям спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры по обеспечению всеобъемлющего и заслуживающего доверия политического перехода власти в Сирии в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН и Женевского коммюнике», - отмечается в документе.

В заявлении также говорится, что лидеры «семерки» поддерживают ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии. Ракетный удар, как отмечается в документе, был предпринят только после того, как «все дипломатические возможности, касающиеся соблюдения международных норм по запрету использования химоружия, были исчерпаны».

«Мы, лидеры G7 из Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и Европейского союза, едины в том, что самым решительным образом осуждаем использование химического оружия 7 апреля в сирийской Восточной Гуте», - подчеркивается в заявлении.

«Мы полностью поддерживаем все усилия, предпринятые США, Великобританией и Францией, направленные на то, чтобы ослабить возможности режима президента Башара Асада по использованию химического оружия в будущем, что и было продемонстрировано 13 апреля о времени Восточного побережья США и Канады.

Лидеры «Большой семерки» подчеркнули, что любое использование химического оружия представляет собой угрозу международному миру и безопасности. Они также осудили применение правительством Асада химоружия против сирийского народа и обвинили его в нарушении резолюции Совета Безопасности ООН 2118 от 2013 года.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Японии представили грузинское вино
Правительство ужесточает контроль над лекарствами
Банковские эксперты критикуют правительство
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Лакербая подтвердил направление абхазских врачей в Тбилиси для обучения работы с реанимобилем
Обвиняемый в изнасиловании Астамур Джопуа осужден на 20 лет
Цихелашвили надеется, что жители оккупированных территорий воспользуются инициативой властей Грузии
На пациентов из Абхазии и Цхинвальского региона в 2014-2017 годах потрачено более 6,5 млн. долларов
Сыктывкарка потеряла деньги, купив липовые путевки в Абхазию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Правящая коалиция официально выдвинула на голосование кандидатуру Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны
СМИ объяснили присутствие депутатов блока "Елк" на митинге в Ереване
Никол Пашинян объявил о начале бархатной революции в Армении
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна