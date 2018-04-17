Страны G7 поддержали удары по Сирии и выразили готовность в решении сирийского конфликта

17.04.2018 11:02 Лидеры стран «большой семерки» (G7) выпустили совместное заявление, в котором заявили, что ракетный удар, был предпринят только после того, как все дипломатические возможности, касающиеся соблюдения международных норм по запрету использования химоружия, были исчерпаны. Совместное заявление распространил офис премьер-министра Канады Джастина Трюдо, председательствующей в этом объединении в 2018 году, передает Newsru.com.



В заявлении лидеры G7 выразили поддержку авиаударам, которые нанесла западная коалиция в ночь на 14 апреля по сирийским правительственным объектам в ответ на предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Дума.



Лидеры стран Группы семи выразили готовность к дипломатическому решению сирийского конфликта. «Мы по-прежнему привержены дипломатическому решению конфликта в Сирии. Мы выражаем признательность и поддержку усилиям спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры по обеспечению всеобъемлющего и заслуживающего доверия политического перехода власти в Сирии в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН и Женевского коммюнике», - отмечается в документе.



В заявлении также говорится, что лидеры «семерки» поддерживают ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии. Ракетный удар, как отмечается в документе, был предпринят только после того, как «все дипломатические возможности, касающиеся соблюдения международных норм по запрету использования химоружия, были исчерпаны».



«Мы, лидеры G7 из Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и Европейского союза, едины в том, что самым решительным образом осуждаем использование химического оружия 7 апреля в сирийской Восточной Гуте», - подчеркивается в заявлении.



«Мы полностью поддерживаем все усилия, предпринятые США, Великобританией и Францией, направленные на то, чтобы ослабить возможности режима президента Башара Асада по использованию химического оружия в будущем, что и было продемонстрировано 13 апреля о времени Восточного побережья США и Канады.



Лидеры «Большой семерки» подчеркнули, что любое использование химического оружия представляет собой угрозу международному миру и безопасности. Они также осудили применение правительством Асада химоружия против сирийского народа и обвинили его в нарушении резолюции Совета Безопасности ООН 2118 от 2013 года.















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