Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Ведется пропагандистская война против НАТО и западных ценностей - Маргвелашвили


17.04.2018   11:31
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили открыл «Дни НАТО». По информации пресс-службы администрации президента, «Дни НАТО» проводятся в 11-й раз при поддержке Информационного центра о Евросоюзе и НАТО, Министерства иностранных дел, Связного офиса НАТО в Грузии и посольства Болгарии в Грузии.

Георгий Маргвелашвили обратился к собравшимся гостям и коснулся значения интеграции Грузии в НАТО. По словам президента, членство в НАТО является четким выбором грузинского народа. Как заявил Георгий Маргвелашвили, ответственная позиция Грузии в отношении НАТО неоднократно зафиксирована нашими внешнеполитическими векторами и решениями.

Участие Грузии в миротворческих миссиях НАТО высоко ценится нашими партнерами. Четко зафиксирована готовность Грузии участвовать в форматах НАТО, где роль Грузии крайне важна.

«Нами неоднократно отмечалось, что параллельно с членством Грузии включение Грузии в дискуссии по безопасности Черного моря является адекватным и Грузия готова и с этой точки зрения к выполнению своей ответственности, которая даст нам более стабильный и защищенный регион и мир. Этот год действительно весьма важен, мы готовимся к еще одному значимому саммиту и надеемся, что вопрос Грузии будет представлен должным образом. Мы работаем для этого», - сказал Георгий Маргвелашвили.

По словам президента, ведется информационная и пропагандистская война против НАТО и западных ценностей в целом, что требует от нас еще более активного участия и ответа.

«Это политическая реальность не только для Грузии, но и для стран-членов НАТО. Мы объединяемся вокруг цели – сделать население максимально информированным о той истине, которой мы служим, объединенные этой целью грузины и партнеры по НАТО», - отметил Георгий Маргвелашвили.

На мероприятии, посвященном Дням НАТО, присутствовали председатель парламента Грузии, члены кабинета министров, законодательной и исполнительной власти, а также представители дипломатического корпуса.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Японии представили грузинское вино
Правительство ужесточает контроль над лекарствами
Банковские эксперты критикуют правительство
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Лакербая подтвердил направление абхазских врачей в Тбилиси для обучения работы с реанимобилем
Обвиняемый в изнасиловании Астамур Джопуа осужден на 20 лет
Цихелашвили надеется, что жители оккупированных территорий воспользуются инициативой властей Грузии
На пациентов из Абхазии и Цхинвальского региона в 2014-2017 годах потрачено более 6,5 млн. долларов
Сыктывкарка потеряла деньги, купив липовые путевки в Абхазию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Правящая коалиция официально выдвинула на голосование кандидатуру Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны
СМИ объяснили присутствие депутатов блока "Елк" на митинге в Ереване
Никол Пашинян объявил о начале бархатной революции в Армении
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна