Ведется пропагандистская война против НАТО и западных ценностей - Маргвелашвили

17.04.2018 11:31 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили открыл «Дни НАТО». По информации пресс-службы администрации президента, «Дни НАТО» проводятся в 11-й раз при поддержке Информационного центра о Евросоюзе и НАТО, Министерства иностранных дел, Связного офиса НАТО в Грузии и посольства Болгарии в Грузии.



Георгий Маргвелашвили обратился к собравшимся гостям и коснулся значения интеграции Грузии в НАТО. По словам президента, членство в НАТО является четким выбором грузинского народа. Как заявил Георгий Маргвелашвили, ответственная позиция Грузии в отношении НАТО неоднократно зафиксирована нашими внешнеполитическими векторами и решениями.



Участие Грузии в миротворческих миссиях НАТО высоко ценится нашими партнерами. Четко зафиксирована готовность Грузии участвовать в форматах НАТО, где роль Грузии крайне важна.



«Нами неоднократно отмечалось, что параллельно с членством Грузии включение Грузии в дискуссии по безопасности Черного моря является адекватным и Грузия готова и с этой точки зрения к выполнению своей ответственности, которая даст нам более стабильный и защищенный регион и мир. Этот год действительно весьма важен, мы готовимся к еще одному значимому саммиту и надеемся, что вопрос Грузии будет представлен должным образом. Мы работаем для этого», - сказал Георгий Маргвелашвили.



По словам президента, ведется информационная и пропагандистская война против НАТО и западных ценностей в целом, что требует от нас еще более активного участия и ответа.



«Это политическая реальность не только для Грузии, но и для стран-членов НАТО. Мы объединяемся вокруг цели – сделать население максимально информированным о той истине, которой мы служим, объединенные этой целью грузины и партнеры по НАТО», - отметил Георгий Маргвелашвили.



На мероприятии, посвященном Дням НАТО, присутствовали председатель парламента Грузии, члены кабинета министров, законодательной и исполнительной власти, а также представители дипломатического корпуса.















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