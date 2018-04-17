Люди, плохо знающие историю, посчитали за популизм мою атаку на ростовщиков - Саакашвили

17.04.2018 11:50 Экс-президент Грузии сделал еще одно заявление по поводу деятельности банков в Грузии. Ранее он назвал и ростовщиками. В Грузии многие удивились этому заявлению, тем более, что перед этим против банков выступил и министр финансов Грузии Мамука Бахтадзе. Некоторые умудрились увидеть сговор между действующими властями и экс-президентом.



Михеилу Саакашвили пришлось выступить с очередным разъяснением своего заявления, которое приводим ниже:



"Люди, плохо знающие историю, посчитали за популизм мою атаку на ростовщиков. И, между прочим, к информации, после инаугурации 4 марта 1933 года Рузвельт первым делом созвал специальную сессию Конгресса, который в течение 100 дней разработал законодательные основания нового курса с целью обуздать кризис. Большинство законопроектов было разработано "мозговым трестом" еще до выборов. Первые законы нового курса должны были восстановить доверие населения к правительству, поддержать национальную валюту и экономику с целью в целом приостановления падения цен. Планировалась помощь безработным, преимущественно в рамках масштабной программы стимулирования строительства, а также посредством федеральной программы помощи безработным, которую осуществляли штаты. В целом задачей Рузвельта было достижение экономической стабильности в сопровождении сохранения системы частного предпринимательства.



6 марта 1933 года президент объявил четырехдневные банковские "каникулы". Конгресс одобрил инициативу Рузвельта, и поручил Министерству финансов проверку банков. После проведенной ревизии, только в течение первого месяца новая администрация обнаружила скрытых более миллиарда долларов. Закон Глас-Стигала в 1933 году расширил полномочия Совета попечителей Федеральной резервной системы, контролирующей банковскую систему. Этот орган вынудил банки разделить депозитные и инвестиционные функции, ввел Федеральную корпорацию страховки депозитов. Корпорация домовладельцев (создана в 1933 году) в течение последующих трех лет выдала миллиону домовладельцев заем в количестве более 2 миллиардов долларов. Рузвельт упразднил золотой стандарт, надеясь на то, что стоимость доллара в международных торговых операциях снизится, а внутренние цены возрастут. Эти меры действительно вызвали рост цен на международных рынках стоимости доллара, но только на короткий срок. Рузвельт не хотел рисковать успехом кампании повышения цен, поэтому отверг предложение Лондонской экономической конференции о стабилизации международного курса валют (1933 г.). Законы "О ценных бумагах" (1933г.) и "Торговле ценными бумагами" (1934 г.) защитили инвесторов от мошеннических сделок, которые ощутимо ослабили фондовый рынок в 1920-е годы. "Закон о банках" (1935) еще больше усилил федеральный контроль над банками, кредитной системой, и оборотом ценных бумаг. Эти меры постепенно восстановили доверие к финансовым системам. В соответствии с другими законами были созданы агентства перераспределения средств на потенциальных потребителей. Федеральная администрация по оказанию специальной помощи под руководством Гарри Хопкинса передала штатам 200 миллионов долларов для оказания прямой помощи безработным".

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

