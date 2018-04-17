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Перед парламентом Армении усилили меры безопасности
17.04.2018 12:27
Перед зданием парламента Армении (Национальное собрание) предельно усилены меры безопасности.
Депутаты уже собираются в законодательном органе. Они будует голосовать за избрание на пост премьер-министра страны бывшего президента Армении Сержа Саргсяна.
Участники акции, собравшиеся около парламента, протестуют против избрания Саргсяна в качестве премьер-министра.
Лидер оппозиционной партии «Елк», депутат парламента Армении Никол Пашинян призывает сторонников блокировать улицы Еревана. В 12:00 Пашинян обратится к участникам акции.
Акции, организованные Пашиняном, начались в Ереване 13 апреля.
Вчера между протестующими и полицией произошла стычка.
По данным армянской полиции, в течение вчерашнего дня в Ереване были задержаны 29 демонстрантов по обвинению в административном правонарушении.
Правоохранители призывают журналистов журналистов держаться на дистанции от митингующих.
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