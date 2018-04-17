Перед парламентом Армении усилили меры безопасности

17.04.2018 12:27 Перед зданием парламента Армении (Национальное собрание) предельно усилены меры безопасности.



Депутаты уже собираются в законодательном органе. Они будует голосовать за избрание на пост премьер-министра страны бывшего президента Армении Сержа Саргсяна.



Участники акции, собравшиеся около парламента, протестуют против избрания Саргсяна в качестве премьер-министра.



Лидер оппозиционной партии «Елк», депутат парламента Армении Никол Пашинян призывает сторонников блокировать улицы Еревана. В 12:00 Пашинян обратится к участникам акции.



Акции, организованные Пашиняном, начались в Ереване 13 апреля.



Вчера между протестующими и полицией произошла стычка.



По данным армянской полиции, в течение вчерашнего дня в Ереване были задержаны 29 демонстрантов по обвинению в административном правонарушении.



Правоохранители призывают журналистов журналистов держаться на дистанции от митингующих.















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