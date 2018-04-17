Глава Минпробации предлагает внедрить устные слушания комиссии по помилованию

17.04.2018 12:28 «Зачем нужен аппарат, если документ направленный с места отбывания заключения является последней истинной инстанцией?! Тогда, решение по помилованию осужденного на основании данного документа должно приниматься автоматически, либо помиловать, либо нет», — заявил министр по исполнению наказаний и пробации Каха Кахишвили в эфире передачи Первого канала «Актуальная тема с Макой Цинцадзе».



По словам министра, у ведомства нет информации о том сколько и чьи конкретно дела рассматривает комиссия по помилованию. Уже третий год как комиссия по условно — досрочному освобождению перешла на практику устных слушаний и эта статистика ежегодно растет.



«В прошлом году у нас было 700 устных слушаний. Когда осужденный просит освободить его условно – досрочно, он предстаёт перед членами комиссии, в которую входят наши сотрудники, представители неправительственных организаций и научных кругов. Они проводят беседу с осужденным по всем вопросам, которые могут стать основанием для его освобождения или оставления в заключении. Если заглянешь в глаза человеку, понаблюдаешь за его поведением, как он рассказывает о совершенном им преступлении, какие у него имеются переживания на этот счет, это даёт нам больше информации, чем сухое заявление написанное на белом листе», — заявил Кахишвили.



На вопрос ведущей передачи, насколько часто комиссия по помилованию требует от министерства принятия решений по тому или иному заключенному, Каха Кахишвили заявил, что комиссия по помилованию требует выписки из материалов личных дел осужденных, которые связаны с поведением заключенного в период отбывания срока и вопросами связанными по части интервью осужденного с психологом.



Вопрос стал актуальным после того, как один из помилованных президентом граждан жестоко убил свою падчерицу на глазах у детей.















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