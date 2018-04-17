Каладзе: Мы самокритичны, видим свои слабые и сильные стороны

17.04.2018 12:34 Мэр Тбилиси Каха Каладзе на сегодняшнем заседании столичного правительства подвел итоги работы администраций районов города за первый квартал текущего года. По словам мэра, большинство гамгеоба выполнили бюджет на 91-98% , однако есть и районы, где имеется отставание от плана.



«Есть несколько районов, которые имеют определенное отставание – выполнение составляет 75-78%. Я хочу попросить вас улучшить это направление », — обратился Каладзе к гамгебели.



При этом Каладзе выделил ситуацию в управе Самгорского района, где выполнение составило всего 58%, что, по его словам, представляет собой серьезную проблему.



«Гамгебели Самгорского района Давид Кереселидзе написал заявление об отставке. Мы высоко ценим такой подход, это было очень ответственно, что гамгебели принял такое решение. Думаю, что это действительно заслуживает уважения, потому что мы самокритичны, мы, в первую очередь, видим свои слабые и сильные стороны, и в наших интересах, лично мой интерес и самый большой вызов состоит в том, чтобы превратить Тбилиси в лучший, более развитый и упорядоченный город» , — сказал Каладзе.



Подводя квартальный итог, Каладзе отметил, что в масштабах всего города были реабилитированы либо капитально уложены дороги по 169 адресам; обустроены либо приведены в порядок 25 скверов; обустроена спортивная или развлекательная инфраструктура по 47 адресам; проведена или отремонтирована противоливневая и водосточная система по 44 адресам; 37 593 бенефициаров получили разного рода социальную помощь.















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