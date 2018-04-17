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Оппозиция в Ереване начали блокировать здания госорганов
17.04.2018 13:38
Сторонники оппозиции, протестующие в Ереване против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, окружили здание генеральной прокуратуры, МИД и комитета по государственным доходам, сообщает во вторник корреспондент "Интерфакса".
Действиями активистов руководит лидер оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян, заявивший ранее "о начале ненасильственной бархатной революции" в Армении.
У входа в каждое здание стоят по 10-15 человек, блокируя двери.
В настоящее время в парламенте Армении проходит специальное заседание, на котором обсуждается вопрос избрания Саргсяна на пост премьер-министра. Здание парламента оцеплено сотрудниками полиции.
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