Президент Латвии назвал провокацией российские военные учения в Балтийском регионе

17.04.2018 13:43 Планируемые Россией военные учения в Балтийском регионе являются демонстрацией силы, считает президент республики Раймонд Вейонис. Об этом он заявил в эфире телеканала LNT, передает Delfi.



По мнению главы государства, таким образом Россия пытается спровоцировать Латвию и НАТО и посмотреть на их реакцию. Кроме того, уверен он, Москва хочет, чтобы об этих учениях много говорили. И хотя президент признал, что порой в республике им действительно уделяется излишнее внимание, в целом реакция Латвии адекватна, а вооруженные силы страны контролируют ситуацию.



Вейонис также отметил, что российские военные учения не способствуют безопасности в Балтийском регионе и плохо влияют на «интенсивное судоходство в море». Он также допустил вероятность ошибок во время учений. По его мнению, в Балтийском море такие учения не следовало бы проводить вообще.



Ранее российский Главный центр единой системы организации воздушного движения уведомил Латвийское агентство гражданской авиации о том, что военно-морской флот РФ зарезервировал воздушное пространство над Латвией с 17 по 19 апреля, чтобы 19 апреля провести тренировочные стрельбы. Россия сторона призвала латвийскую сторону закрыть на это время воздушное пространство на высоте 20 км в зоне примерно в 40 км от береговой линии Латвии, где планируется провести учения.



В Минобороны Латвии проведение таких учений вблизи латвийских территориальных вод сочли необоснованным и провокационным.















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