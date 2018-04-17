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Оханашвили: Президент и его администрация пытаются перекрыть негосударственные и непродуманные решения


17.04.2018   13:51
По словам депутата парламентского большинства Анри Оханашвили, конституционное большинство не нуждается в сделке с какой-либо партией, тем более с «Европейской Грузией».

Об этом депутат сказал, комментируя заявление главы администрации президента Георгия Абашишвили.

По мнению Оханашвили, администрация президента пытается перекрыть собственные ошибки другими темами.

«Неосмысленные решения президента в связи с помилованием выразились в конкретных результатах, и это все привело к плохому итогу. Общество негативно относится к президентскому помилованию. Общество потеряло доверие к неосмысленным решениям президента, которые касаются помилования. Пытаются каким-либо образом перекрыть негосударственные и непродуманные решения. Они запустили неправильные мессиджи, как будто в конституционном большинстве что-то происходит. Это абсурд. Конституционное большинство не нуждается в какой-либо сделке с какой-либо партией, тем более с «Европейской Грузией»,-заявил Оханашвили.

Глава администрации президента Георгий Абашишвили заявил вчера, что в парламенте идет формирование нового конституционного большинства с участием «Европейской Грузии» и «Грузинской мечты». По его словам, на сегодня главной объединяющей силой большинства является грязная кампания против президента Грузии.






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