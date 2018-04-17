Киладзе: Президент и его администрация сейчас пытаются перекрыть ошибки, допущенные при помиловании заключенных

17.04.2018 14:20 Председатель парламентского комитета по правам человека Софо Киладзе считает, что президент и его администрация сейчас пытаются перекрыть ошибки, допущенные при помиловании заключенных.



В беседе с журналистами Киладзе ответила на заявление главы администрации президента и отметила, что оценка Гиоргия Абашишвили является абсурдной.



«Хорошо, если «Европейская Грузия» сейчас пришла к здравому смыслу. Я могу только приветствовать это. Однако совпадение мнений по некоторым вопросам не означает того, что мы делаем шаги в направлении конституционного большинства. Администрация президента делает это, чтобы перекрыть печальный факт. Человек должен уметь признать ошибку. Допущена ошибка, и это хотят перекрыть тем, что якобы мы и «Европейская Грузия» стоим на одной платформе », — заявила Киладзе.



Глава администрации президента Георгий Абашишвили заявил вчера, что в парламенте идет формирование нового конституционного большинства с участием «Европейской Грузии» и «Грузинской мечты». По его словам, на сегодня главной объединяющей силой большинства является грязная кампания против президента Грузии.















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