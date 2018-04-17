Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Киладзе: Президент и его администрация сейчас пытаются перекрыть ошибки, допущенные при помиловании заключенных


17.04.2018   14:20
Председатель парламентского комитета по правам человека Софо Киладзе считает, что президент и его администрация сейчас пытаются перекрыть ошибки, допущенные при помиловании заключенных.

В беседе с журналистами Киладзе ответила на заявление главы администрации президента и отметила, что оценка Гиоргия Абашишвили является абсурдной.

«Хорошо, если «Европейская Грузия» сейчас пришла к здравому смыслу. Я могу только приветствовать это. Однако совпадение мнений по некоторым вопросам не означает того, что мы делаем шаги в направлении конституционного большинства. Администрация президента делает это, чтобы перекрыть печальный факт. Человек должен уметь признать ошибку. Допущена ошибка, и это хотят перекрыть тем, что якобы мы и «Европейская Грузия» стоим на одной платформе », — заявила Киладзе.

Глава администрации президента Георгий Абашишвили заявил вчера, что в парламенте идет формирование нового конституционного большинства с участием «Европейской Грузии» и «Грузинской мечты». По его словам, на сегодня главной объединяющей силой большинства является грязная кампания против президента Грузии.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Японии представили грузинское вино
Правительство ужесточает контроль над лекарствами
Банковские эксперты критикуют правительство
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Лакербая подтвердил направление абхазских врачей в Тбилиси для обучения работы с реанимобилем
Обвиняемый в изнасиловании Астамур Джопуа осужден на 20 лет
Цихелашвили надеется, что жители оккупированных территорий воспользуются инициативой властей Грузии
На пациентов из Абхазии и Цхинвальского региона в 2014-2017 годах потрачено более 6,5 млн. долларов
Сыктывкарка потеряла деньги, купив липовые путевки в Абхазию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Правящая коалиция официально выдвинула на голосование кандидатуру Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны
СМИ объяснили присутствие депутатов блока "Елк" на митинге в Ереване
Никол Пашинян объявил о начале бархатной революции в Армении
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна