Кобахидзе: Интеграция Грузии в НАТО определена задачей конституционного значения

17.04.2018 14:33 "Мы постепенно приближаемся к НАТО, это составная часть нашей каждодневной жизни, и в этом активно участвует парламент Грузии"- заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе на официальном приеме, посвященном началу "Дней НАТО".



По словам Ираклия Кобахидзе торжественное открытие "Дней НАТО" сегодня в Тбилиси еще раз подчеркивает желание Грузии стать членом североатлантического альянса. По его словам, ровно 10 лет назад после решения, принятого на Бухарестском саммите, наша страна выполняет все условия с тем, чтобы еще больше сблизиться с североатлантическим альянсом.



"Ровно 10 лет назад на Бухарестском саммите было принято решение о том, что Грузия обязательно станет страной-членом НАТО. С тех пор Грузия развивается, Грузия выполняет все условия для того, чтобы все больше сблизится с североатлантическим альянсом, и еще раз должен подчеркнуть, что желание стать членом НАТО базируется как на воле населения, так и на воле власти Грузии. Население в последних выборах, как в парламентских, так и муниципальных, еще раз зафиксировало свое отношение к западной интеграции. В обеих выборах более чем 90% населения поддержало политические объединения, твердо поддерживающие стремление Грузии к Евросоюзу и НАТО, что свидетельствует о том, что воля народа, чтобы Грузия стала членом западного семейства, является твердой"- заявил председатель парламента.



По словам Ираклия Кобахидзе, в течение 10 лет Грузия развивалась в разных направлениях, а также вносила свой вклад в глобальную безопасность и стабильное развитие мира. Председатель парламента подчеркнул, что в ежедневном сближении с НАТО активно участвует высший законодательный орган Грузии, что, по его же словам, лучше всего выражает резолюция "О внешней политике Грузии", принятая парламентом Грузии в 2016 году.



"Мы на протяжении этих десяти лет развивались в разных направлениях, в сфере обороны, с демократической точки зрения, мы также за все эти годы вносили свой вклад в укрепление безопасности в разных странах, мы заботимся о том, чтобы внести свой скромный вклад в глобальную безопасность и мировое стабильное развитие. Мы постепенно сближаемся с НАТО, это составная часть нашей каждодневной жизни. В этом активно участвует парламент Грузии, который принимает конкретные меры для того, чтобы Грузия больше сблизилась с альянсом, и лучшим выражением этого была наша внешняя политическая резолюция, утвержденная парламентом Грузии в 2016 году, очень скоро после парламентских выборов. В этом документе четко выражены наши основные приоритеты, и одним из двух приоритетов является именно вступление Грузии в североатлантический альянс"- заявил Ираклий Кобахидзе.



По его же заявлению, вступление Грузии в североатлантический альянс определен как задача конституционного значения, что был весьма важный декларативный и правового характера шаг парламента.



"Мы пересмотрели Конституцию Грузии, и определили вступление Грузии в НАТО, как задачу конституционного значения, что было очень важным шагом декларативного и правового характера, который был сделан парламентом Грузии. Мы рады, что наши партнеры признают прогресс Грузии, который претерпевает наша страна в течение всех этих лет, и все это дает нам надежду, что в конечном итоге мы обязательно станем членами североатлантического альянса, НАТО"- заявил Ираклий Кобахидзе.



Председатель парламента поблагодарил организаторов мероприятия и еще раз заявил, что парламент Грузии сделает все для большего сближения нашей страны с НАТО.



"Должен еще раз выразить отношение парламента Грузии к вопросу - парламент сделает все для того, чтобы Грузия еще больше сблизилась с североатлантическим альянсом"- отметил Ираклий Кобахидзе.



К присутствующим с речью обратились президент Грузии Георгий Маргвелашвили, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе, руководитель союзнического офиса НАТО Розария Пуглиц, чрезвычайный и полномочный посол Болгарии в Грузии Десислава Иванова, и директор Информационного центра об ЕС Нино Болквадзе.



На мероприятии присутствовали представители законодательной и исполнительной власти, а также дипломатического корпуса.

















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