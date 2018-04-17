Протестующие в Ереване заблокировали здание Генпрокуратуры

17.04.2018 14:50 После митинга на площади Франции в Ереване, на котором оппозиционный депутат, лидер инициативы «Мой шаг» Никол Пашинян заявил о «революционной ситуации» в стране и объявил о начале «народной ненасильственной бархатной революции», демонстранты двинулись в сторону правительственных зданий с целью окружить их.



Они дошли до здания Генеральной прокуратуры, где Никол Пашинян заявил: «Мы начинаем блокаду прокуратуры». После этого заявления некоторые из демонстрантов остались у входа в здание Генпрокуратуры, а Пашинян с другими сторонниками пошел к задней части здания, где расположен Кассационный суд, и заявил, что здание должно быть заблокировано с обеих сторон. Входные двери обоих учреждений заперты.



Сегодня же во время акции Никол Пашинян заявил, что в результате их действий сегодняшний вечерний митинг будет перенесен с площади Франции на площадь Республики, на которой расположено главное здание правительства. Пашинян сообщил, что митинг начнется в 18:30.















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