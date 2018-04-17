Вахтанг Гомелаури представит парламенту отчет Службы государственной безопасности

17.04.2018 16:37 Завтра, 18 апреля, на пленарном заседании парламента Грузии заслушают отчет Службы государственной безопасности. Документ представит глава СГБ Вахтанг Гомелаури, сообщает «IPN». По информации СГБ, стоящие на сегодняшний день перед страной вызовы связаны с угрозами, исходящими с территорий, оккупированных Российской Федерацией, международным терроризмом, деятельностью иностранных спецслужб, коррупцией, возможным распространением оружия и материалов массового уничтожения.



Как говорится в отчете, «ситуация на оккупированных территориях указывает на то, что Российская Федерация на институциональном уровне постепенно упраздняет т.н. суверенитет Сухуми и Цхинвали. Оккупационные силы и представители де-факто властей открыто осуществляют целенаправленную дискриминацию проживающего на оккупированных территориях этнически грузинского населения».



В отчете СГБ также говорится о тактике гибридной войны и механизмах ее использования. Анализ информации, полученной в результате контрразведывательной деятельности, показывает, что основными задачами иностранных спецслужб являются разжигание антизападных настроений в грузинском обществе, ущерб на международном уровне имиджу Грузии как надежного партнера, появление в обществе недоверия, неопределенности и нигилизма, создание очагов дестабилизации на этнической и религиозной почве. Для выполнения своих собственных задач спецслужбы разных стран активно используют тактику «гибридной войны».



В отчете о деятельности Службы государственной безопасности за 2017 год внимание заострено на таких направлениях, как борьба с терроризмом и коррупцией, борьба с распространением оружия и материалов массового уничтожения, защита персональных данных и доступность публичной информации, аналитическая деятельность и международное сотрудничество.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

