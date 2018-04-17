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В Ереване задержали 59 демонстрантов


17.04.2018   16:47
Полиция Армении во время протестов в Ереване задержала 59 граждан по подозрению в совершении административных нарушений. Об этом Радио Азатутюн сообщили в полиции.

"Сегодня, по состоянию на 12:30, территориальные подразделения городского управления полиции города Ереван задержали 59 граждан за совершение административных правонарушений", - говорится в сообщении.

Ранее депутат парламента Армении от оппозиции Никол Пашинян заявил о начале народной "бархатной" революции.

Как сообщалось, с утра демонстранты вновь перекрыли центральные улицы Еревана.

Накануне произошла стычка, в результате которой пострадали более 40 человек, в основном люди поранились о колючую проволоку или пострадали в давке. Есть также пострадавшие от спецсредств, которые применила полиция.

Протесты проходят на фоне выборов премьер-министра Армении, которые проводятся на специальном заседании Национального Собрания (парламента страны). Фракции правящей Республиканской партии Армении и АРФ Дашнакцутюн предложили кандидатуру экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, против чего и выступает оппозиция.






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