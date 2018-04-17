|
В Ереване задержали 59 демонстрантов
17.04.2018 16:47
Полиция Армении во время протестов в Ереване задержала 59 граждан по подозрению в совершении административных нарушений. Об этом Радио Азатутюн сообщили в полиции.
"Сегодня, по состоянию на 12:30, территориальные подразделения городского управления полиции города Ереван задержали 59 граждан за совершение административных правонарушений", - говорится в сообщении.
Ранее депутат парламента Армении от оппозиции Никол Пашинян заявил о начале народной "бархатной" революции.
Как сообщалось, с утра демонстранты вновь перекрыли центральные улицы Еревана.
Накануне произошла стычка, в результате которой пострадали более 40 человек, в основном люди поранились о колючую проволоку или пострадали в давке. Есть также пострадавшие от спецсредств, которые применила полиция.
Протесты проходят на фоне выборов премьер-министра Армении, которые проводятся на специальном заседании Национального Собрания (парламента страны). Фракции правящей Республиканской партии Армении и АРФ Дашнакцутюн предложили кандидатуру экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, против чего и выступает оппозиция.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна