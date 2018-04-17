Интеграция в НАТО является безальтернативным выбором нашей безопасности - глава МИД Грузии

17.04.2018 18:14 Вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе встретился с представителями самоуправления, неправительственных организаций и СМИ в Квемо Картли.



Руководитель внешнеполитического ведомства говорил о ходе процесса евроатлантической интеграции Грузии и прогрессе с этой точки зрения.



Михаил Джанелидзе отметил, что с первым визитом в рамках Дней НАТО посетил именно Марнеули — город, который, по его словам, является городом больших возможностей, истории и большого будущего, а общество активное и жаждущее поддержать прогрессивные процессы в стране.



По словам министра, главнейшей задачей является информирование общества о вопросах интеграции в НАТО и Европейский союз, чтобы у населения было правильное восприятие о тех возможностях и вызовах, которые сопровождают процесс интеграции.



Глава внешнеполитического ведомства подробно рассказал о процессе интеграции в НАТО и отметил, что сотрудничество между Грузией и НАТО направлено на увеличение и укрепление обороноспособности страны.



«Интеграция в НАТО является безальтернативным выбором нашей безопасности. Мы имеем право расширять обороноспособность, у нас есть необходимость укрепления для того, чтобы быть сильным государством, чтобы мы смогли обороняться и справляться с агрессией. Именно повышению и укреплению обороноспособности служит наше сотрудничество с НАТО», — заявил министр.



По словам Михаила Джанелидзе, были предприняты очень важные шаги для углубления и укрепления сотрудничества между НАТО и Грузией, чтобы Грузия еще больше была связана с евроатлантической семьей и ее ценностями, что важно для безопасного и успешного будущего страны.



Как отметил Михаил Джанелидзе, Грузия сегодня является страной-аспирантом, и у нее есть все инструменты, которые делают страну более интегрированной с НАТО и со стандартами НАТО.



«Мы никогда не были так близки ни к НАТО и ни к ЕС как сегодня, исходя из наших реформ, подходов и шагов. Наша цель — обеспечить этим сотрудничеством больше мира, стабильности и безопасности», — заявил Михаил Джанелидзе.



На встрече руководитель внешнеполитического ведомства также подробно рассмотрел процесс интеграции Грузии в ЕС и подчеркнул ту конечную цель правительства, которой является полноправное членство в ЕС.



«Наша цель – окончательное вступление в Евросоюз – чтобы мы были полноправными членами европейской семьи и получили все те блага, которые получают граждане стран-членов европейской семьи. Мы обязательно этого добьемся, сегодня мы имеем особый результат, мы являемся передовой страной в «Восточном партнерстве» нашим прогрессом, реформами и процессом интеграции. Наша цель – соревноваться с теми странами, которые стоят на пути вступления. Можно свободно сказать, что мы действительно не отстаем, если не опережаем их, Балканские страны, которые стоят на пути вступления. Мы должны выполнять нашу работу и обязательно настанет то время и момент, когда мы станем полноправными членами Евросоюза», — заявил Михаил Джанелидзе.



Комментарий Михаила Джанелидзе распространяет министерство иностранных дел Грузии.















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