В президентском дворце проходит встреча с представителями неправительственных организаций

17.04.2018 18:37 Члены комиссии по помилованию и советники президента проводят встречу с представителями неправительственных организаций работающих по вопросам женщин.



Во встрече принимают участие 28 представителей третьего сектора. Они выражают свои позиции в связи с мораторием комиссии по помилованию принятым в отношении насильственных преступлений.



«Накануне президент принял решение о том, что временно прекращает выдачу актов о помиловании по насильственным преступлениям. Мы максимально используем этот период, чтобы провести широкие консультации с профессиональными группами, людьми, которые интенсивно работают по данным темам и имеют конкретные знания, опыт и помогут комиссии по помилованию, чтобы эта институция была усилена и стандарт в направлении обсуждения насильственных преступлений был максимально высоким», — заявила Анна Нацвлишвили.



По её словам, консультации должны быть проведены в максимально краткие сроки и сформированы критерии, так как амнистию ожидают много людей.



Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил накануне, что комиссия по помилованию временно прекращает выдачу актов о помиловании по насильственным преступлениям.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

