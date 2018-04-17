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В президентском дворце проходит встреча с представителями неправительственных организаций


17.04.2018   18:37
Члены комиссии по помилованию и советники президента проводят встречу с представителями неправительственных организаций работающих по вопросам женщин.

Во встрече принимают участие 28 представителей третьего сектора. Они выражают свои позиции в связи с мораторием комиссии по помилованию принятым в отношении насильственных преступлений.

«Накануне президент принял решение о том, что временно прекращает выдачу актов о помиловании по насильственным преступлениям. Мы максимально используем этот период, чтобы провести широкие консультации с профессиональными группами, людьми, которые интенсивно работают по данным темам и имеют конкретные знания, опыт и помогут комиссии по помилованию, чтобы эта институция была усилена и стандарт в направлении обсуждения насильственных преступлений был максимально высоким», — заявила Анна Нацвлишвили.

По её словам, консультации должны быть проведены в максимально краткие сроки и сформированы критерии, так как амнистию ожидают много людей.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил накануне, что комиссия по помилованию временно прекращает выдачу актов о помиловании по насильственным преступлениям.






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