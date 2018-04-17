В правящей команде началось обсуждение кандидатуры в президенты - Каладзе

17.04.2018 18:48 Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что обсуждение кандидатуры в президенты в правящей команде уже началось.



Как отметил Каладзе, до выборов еще много времени и консультации в команде уже идут полным ходом.



«Обсуждение кандидата на президентских выборах в команде начато, до выборов пока достаточно времени. Обсуждение кандидатуры уже идет и в срок указанный в законодательстве мы представим своего кандидата на президенстких выборах», — заявил Каха Каладзе.















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