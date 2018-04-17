Глава МИД Грузии провел встречу с представителями самоуправления, НПО и СМИ в Квемо Картли

17.04.2018 18:53 Вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе встретился с представителями самоуправления, неправительственных организаций и СМИ в Квемо Картли.



Мероприятие состоялось в рамках Дней НАТО в мэрии Марнеули.



Михаил Джанелидзе обратился к гостям с речью и говорил о ходе процесса евроатлантической интеграции Грузии, прогрессе на этом пути. Встреча прошла в режиме вопрос-ответ.



По информации министерства иностранных дел Грузии, в этом году Дни НАТО особо отметят в регионах Грузии, где по инициативе Информационного центра о НАТО и Евросоюзе, МИД Грузии, проходят мероприятия с целью повышения информированности местного населения и его вовлеченности.



Вместе с тем, следует отметить, что премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили объявил 2018 год годом диалога и призвал представителей властей, к большему диалогу с населением, особенно проживающим в регионах.



Дни НАТО отмечаются в одиннадцатый раз и продлятся с 16 апреля до 1 мая. Мероприятие проходит при поддержке Информационного центра о НАТО и Евросоюзе, министерства иностранных дел, Союзнического офиса НАТО в Грузии и посольства Болгарии в Грузии (контактное посольство НАТО).















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